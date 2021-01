Uma enfermeira de 54 anos recebeu neste domingo (17) a primeira vacina contra o novo coronavírus no Brasil, imediatamente após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso emergencial de dois imunizantes, constatou a AFP.



Mônica Calazans, uma enfermeira negra em uma UTI do hospital Emílio Ribas, recebeu a dose da vacina CoronaVac, elaborada pelo laboratório chinês Sinovac em cooperação com o Instituto Butantan, durante uma cerimônia na presença do governador de São Paulo, João Doria.