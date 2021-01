Espanha começa a administrar segunda dose da vacina contra a covid-19

A Espanha começou, neste domingo (17), a administrar a segunda dose da vacina contra a covid-19 em pessoas que já receberam a primeira no final de dezembro, destinada a residentes de lares de idosos e seus cuidadores.



O país europeu, um dos mais afetados pela pandemia, continua com seu plano de vacinação em meio a uma escalada de contágios, diante da qual o governo insiste que não está previsto um novo confinamento geral, solicitado por algumas regiões.



Entre os primeiros a receber a segunda dose, está Leocadia Peña, uma senhora de 85 anos em um lar de idosos na Catalunha (nordeste), segundo mostrou a televisão TV3.



Peña foi uma das pessoas vacinadas em 27 de dezembro, quando a Espanha começou o processo de imunização, administrando a vacina do laboratório Pfizer.



Outras seis regiões também começaram neste domingo a administrar a segunda dose, segundo a televisão pública TVE, enquanto o restante começará na segunda-feira.



O governo espanhol informou que priorizará as pessoas que precisam da segunda dose, devido ao atraso na entrega das vacinas anunciado na sexta-feira pela Pfizer.



A Espanha administrou 768.950 doses de vacinas, tanto da Pfizer quanto da Moderna, acima dos dois terços das mais de 1 milhão de doses que recebeu até o momento, segundo os últimos dados do ministério da Saúde.