Falha interrompe teste de motor do novo foguete pesado SLS da NASA

A NASA conduziu no sábado (16) um teste de motor para seu novo foguete SLS pesado que parou antes do esperado, anunciou a agência espacial dos EUA.



O teste realizado no centro de testes Stennis, no Mississippi (sul), deveria durar pouco mais de oito minutos, tempo necessário para dar partida nos motores em vôo, mas eles desligaram após apenas um minuto.



"As equipes estudam os dados para determinar o que causou essa interrupção prematura e decidirão o que fazer a respeito", disse a NASA em um comunicado.



O foguete pesado SLS (Space Launch System - Space Launch System) é um poderoso ônibus espacial cujo objetivo será transportar a espaçonave Orion, no âmbito do programa Artemis, de volta à Lua.



Apesar da interrupção, o teste dos motores RS-25 forneceu informações valiosas para missões futuras, disse a NASA.



"O teste de sábado foi uma etapa importante para garantir que o palco principal do foguete SLS esteja pronto para a missão Artemis 1 e para transportar uma tripulação em missões futuras", disse o administrador da NASA, Jim Bridenstine.



"Embora os motores não tenham funcionado pelo tempo esperado, a equipe trabalhou com sucesso durante a contagem regressiva, deu partida nos motores e obteve dados valiosos", acrescentou.



As causas da falha ainda são desconhecidas, mas o chefe do programa SLS, John Honeycutt, disse aos repórteres que suas equipes viram um flash no manto de proteção térmica de um dos motores e que estavam analisando os dados.



A missão Artemis 1, que testará o novo foguete pesado SLS com a cápsula Orion sem ninguém a bordo, está programada para o final de 2021.



Artemis 2 transportará astronautas ao redor da Lua em 2023, e Artemis 3 transportará dois deles para o solo lunar em 2024, incluindo a primeira mulher a fazer isso, se tudo correr conforme o planejado.



Em sua configuração para o Artemis 1, o foguete SLS será mais longo que a Estátua da Liberdade e mais poderoso do que o famoso Saturn V, que transportou astronautas americanos à Lua entre 1969 e 1972.