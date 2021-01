Índia satisfeita com início da campanha de vacinação

O início da campanha de vacinação contra a covid-19 foi um sucesso na Índia, com mais de 224.000 pessoas vacinadas, anunciou o ministério da Saúde.



A Índia, o segundo país mais populoso do planeta atrás da China, com 1,3 bilhão de habitantes, quer vacinar antes do fim de julho 300 milhões de pessoas, quase o equivalente à população dos Estados Unidos.



Para esta campanha, a Índia utiliza as vacinas Covaxin e Covishield.



A Covaxin, desenvolvida pelo gigante indiano Bharat Biotech, foi autorizada mesmo sem concluir os ensaios humanos de terceira fase, o que gera desconfiança.



A Covishield é uma versão desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford, fabricada no Serum Institute de India, o maior fabricante de vacinas do mundo.



"Temos ecos animadores e satisfatórios do primeiro dia", declarou no sábado o ministro indiano da Saúde, Harsh Vardhan.



O ministério da Saúde informou neste domingo que 447 pessoas apresentaram efeitos negativos após a vacinação, como febre, dor de cabeça e náuseas. Três pessoas foram hospitalizadas, mas duas delas já receberam alta, acrescentou.



"A vacina será um Sanjeevani (salva-vidas)", acrescentou.



A Índia é o país mais afetado, depois dos Estados Unidos, pela pandemia com mais de 10,5 milhões de casos registrados e 152.000 mortes.



No entanto, a taxa de mortalidade é uma das mais baixas do mundo.