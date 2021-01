Exército nigeriano recupera controle de base militar no nordeste

O exército nigeriano recuperou neste domingo (17) o controle de sua base militar em Marte, no nordeste do país, após "intensos combates" com os jihadistas do grupo do Estado Islâmico da África Ocidental (Iswap) que reivindicaram o ataque.



"As tropas da Operação TURA TAKAIBANGO, em coordenação com a força aérea, destruíram sete caminhões militarizados dos terroristas de Haram e dizimaram vários terroristas enquanto tentavam atacar sua posição", disse o exército nigeriano em um comunicado emitido no sábado.



"As tropas continuam perseguindo os terroristas. Mais tarde, mais detalhes serão revelados ao público", acrescentou.



Segundo fontes contatadas pela AFP, o exército recuperou o controle de sua base neste domingo pela manhã e os "terroristas abandonaram a cidade de Marte", de onde milhares de civis fugiram para Maiduguri, a capital do estado de Borno, a 130 km de distância.



O exército nigeriano sofreu grandes perdas nos últimos anos contra os combatentes do Iswap, um ramo dissidente do grupo Boko Haram que atua no nordeste da Nigéria há mais de 10 anos.