Navio de carga russo naufraga no mar Negro (autoridades turcas)

Um navio de carga com bandeira russa naufragou neste domingo (17) no mar Negro na costa da Turquia, informaram autoridades locais, anunciando o envio de uma operação para tentar resgatar os quinze marinheiros que integram a tripulação.



"De acordo com nossas informações, cerca de quinze tripulantes estão a bordo de três barcos salva-vidas. Uma operação de resgate será lançada", afirmou o governador da província de Bartin (norte), Sinan Güner.



"Não temos informação de mortos (...). As condições climáticas são ruins e complicam a implementação das operações de auxílio, mas mesmo assim sairemos" ao mar, acrescentou Güner, citado pela agência oficial Anadolu.



Não há nenhuma outra informação no momento sobre o naufrágio deste navio.