França ultrapassa 70.000 mortes por covid-19 (oficial)

A França superou neste sábado (16) o marco de 70.000 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, de acordo com dados da agência de saúde pública.



No total, 70.142 pessoas morreram em decorrência da doença, 196 nas últimas 24 horas, informou a agência em seu balanço diário.



O número de infecções ainda é elevado, com 21.406 casos registrados nas últimas 24 horas, no mesmo nível dos últimos dias.



A tensão nos hospitais continua forte, com um total de 24.985 pacientes hospitalizados com covid-19, dos quais 1.199 contabilizados no sábado. Entre eles, 2.731 estão em unidades de terapia intensiva (+188 em 24 horas).



A taxa de positividade, ou seja, o percentual de pessoas com teste positivo em relação ao total de exames, permanece estável, em 6,5%.



A França começou a aplicar um toque de recolher geral no sábado a partir das 18h locais por temores de novas variantes do coronavírus.