Homem fortemente armado é preso perto do Capitólio dos EUA

Um homem fortemente armado foi preso na sexta-feira (15) em Washington enquanto tentava passar por um dos muitos postos de controle perto do Capitólio, onde o presidente eleito dos EUA, Joe Biden, tomará posse em alguns dias, de acordo com um relatório policial consultado pela AFP.



Wesley Allen Beeler, da Virgínia, foi pego a poucos metros da sede do Congresso dos Estados Unidos na noite de sexta-feira. A polícia encontrou uma pistola carregada e mais de 500 cartuchos de munição com o homem, que foi preso.



Diante do violento ataque ao Capitólio por apoiadores de Trump em 6 de janeiro, Washington tomou uma série de medidas nos últimos dias e parece um campo de guerra, com blocos de concreto e arame farpado.



Às vésperas da cerimônia de posse do democrata Joe Biden, em 20 de janeiro, as autoridades temem novos problemas não apenas na capital americana, mas também em outros pontos do país.



Membros da Guarda Nacional foram mobilizados em vários estados e cercas foram erguidas em torno de alguns parlamentos locais, como na Califórnia e em Minnesota.



Normalmente, a cerimônia de posse é uma oportunidade para centenas de milhares de americanos irem à Washington a cada quatro anos e comprarem todos os tipos de produtos com a imagem de seu presidente, antes de vê-lo prestar juramento na escadaria do Capitólio.



O evento, porém, terá um sabor especial este ano: o Passeio Nacional, a vasta esplanada ao pé do prédio do Congresso, será fechado ao público.



Somente pessoas credenciadas poderão entrar na área e é provável que o número de militares que patrulham a capital ultrapasse o número de espectadores.