Conselho francês do culto muçulmano elabora 'carta de princípios' sobre o islã na França

Os líderes do Conselho do Culto muçulmano da França (CFCM), principal interlocutor do governo francês, anunciaram neste sábado (16) um acordo sobre uma "carta de princípios" do islã da França, que reitera a igualdade entre homens e mulheres e a "compatibilidade" da fé muçulmana com a República.



Esta carta, que provocou uma crise no CFCM, foi apresentada neste sábado ao ministro do Interior, Gérald Darmanin, em uma reunião com os responsáveis das três principais correntes da organização.



O ministro francês elogiou um "avanço muito significativo" e um compromisso contra o "islã político".



As federações do CFCM agora devem validar o texto antes de enviá-lo ao presidente francês, Emmanuel Macron, e iniciar uma reestruturação do islã da França que levará à criação de um Conselho Nacional de Ímãs (CNI).