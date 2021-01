Riade e Doha reabrirão respectivas embaixadas nos 'próximos dias'

A Arábia Saudita e o Catar reabrirão suas respectivas embaixadas "nos próximos dias", depois de três anos e meio de ruptura das relações diplomáticas entre os dois países do Golfo, anunciou neste sábado (16) o ministro saudita das Relações Exteriores.



Em junho de 2017, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito romperam suas relações com Doha, acusando-a de apoiar grupos islâmicos extremistas, de estar muito próxima do rival iraniano e de semear a confusão na região pela seus meios de comunicação.



O Catar sempre negou essas acusações.



Mas Riade e os outros países árabes que boicotaram Doha assinaram a reconciliação no início deste mês, em uma cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).



"As relações diplomáticas se restabelecerão completamente e esperamos poder abrir as embaixadas nos próximos dias", declarou o ministro saudita das Relações Exteriores, Faisal bin Farhan.



O prazo está "vinculado unicamente às medidas logísticas necessárias" para as reaberturas, acrescentou em uma coletiva de imprensa em Riade, transmitido pelo canal de televisão estatal Al Ekhbariya.



Este anúncio ocorre após a reabertura das fronteiras e a retomada dos voos entre ambos os países nesta semana.