Enxame sísmico atinge cinquenta tremores na costa norte do Equador

Um enxame sísmico, com magnitudes maiores que 2.0, perto da costa de Esmeraldas, ao norte do Equador, atingiu cinquenta tremores durante a última semana, informou neste sábado (16) o estatal Instituto Geofísico da Politécnica Nacional (IGM).



O organismo alertou em um informe especial que "no dia de sexta-feira, 15 de janeiro de 2021, às 05h35 TL (07h35 de Brasília), foi registrado um terremoto de magnitude 4.7".



Acrescentou que "este evento é parte de um enxame em andamento desde 8 de janeiro".



"No total, até o dia de hoje, foi possível localizar 48 eventos com magnitudes maiores que 2.0", disse este centro de monitoramento.



Até o momento da publicação do relatório, o Instituto havia recebido "85 relatos" de tremores, mas esclareceu que "não há relatos de danos em construções".



O IGM explicou que em situações como esta, "o terremoto de maior magnitude ocorre em algum lugar no meio da sequência, em vez de no início".



Explicou que esta série de tremores "costumam durar horas, dias ou até semanas" e responderiam a "uma liberação de tensões ou esforços acumulados", assim como "podem ser gerados pelo movimento de fluidos no subsolo pouco profundo".



O IGM recordou ainda que nesta área houve uma atividade sísmica semelhante entre julho e dezembro de 2016, sem fornecer mais detalhes.



Após a divulgação do relatório, o Instituto Geofísico continua emitindo novos alertas de terremoto vinculados a este enxame.