Presidente Museveni é reeleito para sexto mandato na Uganda

O presidente Yoweri Museveni, no poder na Uganda desde 1986, foi reeleito para um sexto mandato com 58,64% dos votos, anunciou neste sábado (16) a comissão eleitoral, depois que seu principal adversário, Bobi Wine, denunciou fraudes nas eleições.



Wine obteve 34,83% dos votos, segundo a comissão, que estabeleceu a participação em 57,22% nessas eleições realizadas na quinta-feira em meio a grandes medidas de segurança.



Paralelamente, os resultados parciais das eleições legislativas, organizadas no mesmo dia que as presidenciais, demonstram que a Plataforma da Unidade Nacional (NUP), partido de Wine, está prestes a se tornar o principal partido da oposição no parlamento.



A NUP ganhou oito dos nove distritos da capital, Kampala.



As eleições aconteceram após uma campanha particularmente violenta, caracterizada pelo assédio e pela prisão de membros da oposição, ataques contra a imprensa e a morte de, pelo menos, 54 pessoas em distúrbios após a enésima detenção de Wine, cuja campanha foi prejudicada em grande parte em nome das restrições contra a covid-19.



As eleições ocorreram em uma calma aparente na quinta-feira, mas sob a forte e opressiva presença da polícia antidistúrbios e militares, e com uma interrupção da internet no pano de fundo.



Wine denunciou fraudes em massa: urnas traficadas, cédulas pré-preenchidas, eleitores que receberam cédulas apenas para as legislativas e agressões contra os observadores de seu partido, às vezes expulsos dos colégios eleitorais.



Três quartos dos 44 milhões de ugandeses têm menos que 30 anos e não tiverma outro presidente sem ser Museveni.