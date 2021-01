Incêndios florestais fora de controle ameaçam cidade australiana de Perth

Bombeiros australianos informaram, neste sábado (16), que continuam combatendo um incêndio florestal fora de controle que ameaça casas na cidade de Perth, na costa oeste do país.



Em uma mensagem de advertência, o Departamento de Bombeiros e Serviços de Emergência (DFES) pediu aos moradores que "ajam imediatamente para sobreviver" à medida em que as chamas se aproximavam das casas em Oakford, a cerca de 35 km ao sul do centro da cidade de Perth.



Também pediram aos habitantes que evacuem a área ou que se refugiem, já que o fogo soltava uma fumaça espessa sobre a região.



Cerca de 150 bombeiros trabalhavam durante a noite para tentar controlar o incêndio, que afeta entre 80 e 100 hectares, disse à imprensa o responsável do distrito do DFES, Russell Wells.



"Certamente temos algumas condições à frente que são um desafio", disse Wells.



Embora espere-se que as temperaturas diminuam durante a noite de seu máximo de 33 ºC, há previsão de fortes ventos.



Imagens aéreas mostraram ao menos uma estrutura em chamas na área, enquanto os aviões de água tentavam apagar o fogo. Várias estradas também foram fechadas e centros de evacuação foram estabelecidos.



A Austrália Ocidental se livrou dos devastadores incêndios do verão passado, que assolaram os dois estados mais populosos do país, Nova Gales do Sul e Victoria.



No final de 2019 e início de 2020, esses incêndios destruíram mais de 24 milhões de hectares de matagais e florestas afetados pela seca em toda Austrália, matando mais de 30 pessoas e destruindo milhares de casas.