Talibãs infiltrados matam 12 membros da milícia pró-governo no Afeganistão

Dois insurgentes talibãs infiltrados em uma base mataram 12 membros de uma milícia pró-governo na sexta-feira (15) à noite no oeste do Afeganistão, segundo responsáveis dos dois lados.



"Doze membros de uma milícia pró-governamental morreram em um ataque talibã no distrito de Ghorian da província de Herat" na noite de sexta-feira, declarou Farhad Khademi, porta-voz do governador de Ghorian.



Segundo Mohammad Sardar Bahaduri, membro do conselho provincial, o ataque foi realizado por dois insurgentes talibãs infiltrados entre os membros da milícia.



"O ataque ocorreu quando os combatentes estavam jantando", destacou.



Segundo os talibãs, os dois agressores conseguiram escapar e voltar com seu grupo.



Neste sábado, em uma explosão em Cabul, dois policiais morreram e outro ficou ferido. Uma mina instalada na estrada explodiu quando seu veículo passava, disse o porta-voz da polícia da capital afegã, Ferdaws Faramarz.



O veículo foi atacado na estrada que leva à Universidade de Cabul, indicou.