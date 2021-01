Caravana hondurenha de migrantes chega na Guatemala, rumo aos EUA

Pelo menos 4.500 migrantes que viajam a pé de Honduras rumo aos Estados Unidos conseguiram chegar à sua primeira parada, a linha de fronteira com a Guatemala, após ultrapassar uma barreira policial aos gritos de "queremos passar", e mentém vivo o sonho de uma vida melhor sob o governo do próximo presidente Joe Biden.



A multidão conseguiu entrar na passagem fronteiriça de El Florido, 220 km al leste da Cidade da Guatemala.



A decisão de não enfrentar os migrantes, segundo um policial, foi tomada ao constatar que no grupo havia muitas famílias com menores de idade. Usar gás lacrimogêneo com crianças poderia ser fatal, detalhou. Os policiais não carregavam armas de fogo.



Desde a tarde de sexta-feira, milhares de migrantes se reuniram do lado hondurenho da fronteira, depois de iniciar sua travessia na madrugada na cidade de São Pedro Sula. Alguns cortaram caminho subindo em caminhões ou veículos na estrada.



Na fronteira, primeiro venceram uma barreira de policiais de Honduras. Depois, avançaram formando correntes humanas e encontraram a guarda da Guatemala. Lá, as autoridades lhes explicaram que só poderia passar quem tivesse seus documentos em dia e um teste negativo de covid-19.



Mesmo que muitos não tivessem um teste de covid, os migrantes pressionaram a marcha, e conseguiram entrar sem confrontos.



A crise após a passagem de dois furacões em novembro e a falta de empregos devido à pandemia agravaram os problemas econômicos do país, que se somaram à violência associada às gangues e ao tráfico de drogas.



"Meu sonho é chegar aos Estados Unidos, comprar minha casinha porque estou farto de viver de aluguel e de trabalhar para outras pessoas", disse Melvin Fernández, um motorista de táxi do porto caribenho de La Ceiba, que viaja com sua esposa e três filhos de 10, 15 e 22 anos, ao lado da multidão.



A grande maioria dos migrantes partiu do terminal de San Pedro Sula, 180 km ao norte de Tegucigalpa, para percorrer os quase 260 km em direção a Agua Caliente, na fronteira com a Guatemala.



Outros optaram pelo ponto de fronteira de El Florido, localizado quase na metade do caminho. O grupo se dividiu, mas planejava se reunir outra vez.



Para entrar na Guatemala, eles devem portar documentação em ordem e um teste negativo de covid-19.



- Esperança em Biden -



"Vamos com o coração partido. No meu caso, deixo minha família. Meu marido e meus três filhos ficam", disse Jessenia Ramírez, 36 anos.



"Procuramos um futuro melhor, um trabalho para poder enviar alguns centavos" a Honduras, acrescentou.



Muitos participantes desta caravana estão convencidos de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, que toma posse no dia 20 de janeiro, será mais flexível do que seu antecessor, Donald Trump, com as regras de imigração.



"Biden deveria dar àqueles que já estão lá uma chance de trabalhar", disse Ramírez.



Mas Washington já descartou a possibilidade de tratamento especial. "Não desperdice seu tempo e dinheiro e não arrisque sua segurança e saúde." "É uma viagem mortal", disse o comissário em exercício da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) dos EUA, Mark A. Morgan.



A Guatemala está em "estado de prevenção" em sete departamentos, o que permite dissolver aglomerações públicas "pela força". Ainda assim, forneceu pontos de apoio para os migrantes.



Cem hondurenhos que começaram a viagem na quinta-feira sem o teste negativo de covid-19 e que entraram na Guatemala por uma passagem ilegal foram deportados.



A Polícia da Guatemala informou que cerca de 600 migrantes à frente da caravana, sem documentos ou testes de covid, foram impedidos de entrar.



O México alertou que "não vai permitir a entrada irregular de caravanas de migrantes" e mobilizou 500 agentes em Chiapas e Tabasco, estados vizinhos à Guatemala.



- Os "coiotes" -



A vice-chanceler hondurenha, Nelly Jeréz, reconheceu que "as pessoas buscam uma melhoria na qualidade de vida", algo a que "todos temos direito", mas sugeriu uma "migração regular, ordenada e segura" e denunciou pessoas "inescrupulosas" que cobram para orientar os migrantes.



Desde 2019, Honduras deteve 293 dos chamados "coiotes", como são conhecidas as pessoas que se dedicam a organizar a migração ilegal por meio de ações não autorizadas. Jeréz disse que pelo menos três foram detidos nesta caravana.



Enquanto isso, as autoridades de El Salvador prenderam três pessoas, acusadas de organizar, com fins lucrativos, outra caravana com destino aos Estados Unidos.



- "Aqui não há esperança" -



Na longa marcha, a maioria carrega mochilas, máscaras de proteção facial e bandeiras de Honduras. Alguns aproveitam a passagem de um caminhão para avançar na estrada, enquanto a polícia vigia alguns trechos.



Eduardo Lanza, de 28 anos, natural de San Pedro Sula e graduado em Administração, emigra por considerar que em Honduras não existe apoio para "pessoas de diversidade sexual" como ele, que é homossexual.



"Somos vulneráveis, somos discriminados em nossos empregos. Somos seres humanos, profissionais que nos preparamos a cada dia para contribuir com algo para nosso país, por isso tomamos a decisão" de emigrar.



Ainda assim, convocados nas redes sociais, eles insistem nessa longa jornada que, se concluída, os fará percorrer mais de 5 mil quilômetros.