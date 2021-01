Poderoso lobby de armas nos EUA pede falência para fugir da justiça

O poderoso lobby de armas dos Estados Unidos, a National Rifle Association (NRA), anunciou nesta sexta-feira (15) que havia entrado com pedido de falência para congelar os procedimentos legais no estado de Nova York.



A NRA e uma de suas afiliadas abriram os chamados processos do "Capítulo 11" no tribunal de falências do Texas para garantir seu futuro "livre do ambiente político tóxico de Nova York", escreveu seu influente chefe Wayne LaPierre em uma carta aos colegas membros.



O estado de Nova York havia entrado com uma queixa em agosto contra a NRA, o próprio LaPierre e três outros líderes, acusados de ter usado as contribuições de seus membros como "seu próprio cofre".



A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, uma democrata, negou qualquer motivação política, embora reconhecesse que a denúncia poderia levar à dissolução da NRA.



"A situação financeira declarada pela NRA foi finalmente acompanhada por seu estatuto moral: falência", comentou James após o anúncio do plano de reestruturação. "Não permitiremos que a NRA use essa ou qualquer outra tática para escapar de suas responsabilidades", acrescentou.



Durante décadas, o lobby defendeu o ponto de vista de milhões de proprietários de armas nos Estados Unidos, opondo-se firmemente a qualquer regulamentação desse mercado.



Sua influência é considerável e a organização não mede despesas para apoiar candidatos que defendem as mesmas posições nas eleições locais e nacionais.



A aplicação do Capítulo 11 nos Estados Unidos resulta na suspensão das ações judiciais e impede os credores de tomarem medidas para obter o pagamento de suas dívidas.



"Nenhuma mudança significativa nas operações e no pessoal está planejada", disse Wayne LaPierre. "A NRA não está falida, não por suas atividades e não está insolvente", continuou.



Fundada em 1871 para promover o uso de armas, a pequena associação de esportistas e caçadores se tornou uma formidável máquina política desde os anos 1980, e sua influência excede em muito os 5 milhões de membros que afirma ter. A NRA investiu, por exemplo, milhões de dólares nas duas campanhas presidenciais de Donald Trump.



Em 2019, LaPierre conseguiu afugentar rivais tentando encerrar seu reinado de 30 anos na associação, mas não evitou uma revelação embaraçosa.



Documentos internos divulgados na mídia revelaram o estilo de vida caro de LaPierre, com roupas de luxo e viagens às Bahamas ou à Itália pagas pela NRA graças a arranjos financeiros validados por aliados internos, que, junto com outras práticas, custaram 64 milhões de dólares em perdas em três anos.



A imagem da NRA também sofreu com o aumento de tiroteios nos Estados Unidos. As armas mataram mais de 43.000 pessoas em 2020, incluindo suicídios, de acordo com o arquivo de violência armada.