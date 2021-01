Wall Street fecha no vermelho ao encerrar uma semana volátil

A bolsa de Nova York encerrou em queda uma semana volátil, na qual o índice Dow Jones registrou três baixas consecutivas no fechamento pela primeira vez em mais de dois meses.



O índice principal da bolsa nova-iorquina perdeu 0,57%, a 30.814,26 pontos. O Nasdaq cedeu 0,87%, a 12.998,50 unidades, e o S&P; 500 recuou 0,72%, a 3.768,25.



O mercado permaneceu no vermelho "durante a última sessão de uma semana movimentada, que termina com um fim de semana de três dias", reforçaram os analistas da Schwab.



Na segunda-feira, o Wall Street não vai operar por causa do feriado do "Martin Luther King Day". Na quarta-feira, Joe Biden assumirá a Presidência, em meio a temores de manifestações violentas após a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro.



Na semana, o Dow Jones perdeu 0,91% e o Nasdaq e o S&P;, 1,50%.