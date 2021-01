O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (15) que prevê aumentar os recursos federais aos centros comunitários de vacinação e clínicas de saúde móveis para acelerar a campanha de vacinação contra a covid-19.



"Vamos aproveitar todos os recursos do governo federal para estabelecer milhares de centros de vacinação comunitários", disse Biden durante uma coletiva de imprensa em seu reduto em Wilmington, Delaware.



O plano do futuro presidente também prevê a mobilização de 100.000 trabalhadores de saúde para aplicar as vacinas.