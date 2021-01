Presidente argentino viajará ao Chile para se reunir com Piñera

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, viajará a Santiago em 26 de janeiro para se reunir com o presidente do Chile, Sebastián Piñera, informou nesta sexta-feira (15) uma fonte da presidência.



Fernández remarcou a visita oficial ao país que havia planejado para o início desta semana, devido ao fato de Piñera estar isolado preventivamente por ter tido contato próximo com um caso de covid-19.



Esta é a primeira visita de Estado que Fernández fará desde que assumiu o cargo, em dezembro de 2019. O encontro acontecerá no Palácio de La Moneda, de acordo com a agenda oficial. Fernández será acompanhado pelo chanceler Felipe Solá e o ministro da Economia, Martín Guzmán.



Durante a visita, ele também terá encontros com membros dos poderes Legislativo e Judiciário e participará de uma reunião com empresários chilenos.



Piñera e sua esposa, Cecilia Morel, começaram um período de isolamento de 14 dias esta semana depois de serem notificados na terça-feira de que estiveram em contato próximo com uma pessoa infectada. Ambos estão assintomáticos, segundo um informe oficial.