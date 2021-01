Mike Pence e Kamala Harris conversaram por telefone, informou fonte

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e sua sucessora, Kamala Harris, conversaram por telefone na quinta-feira, confirmou uma fonte à AFP.



Pence segue com a transição presidencial, apesar da recusa do presidente Donald Trump em admitir sua derrota eleitoral e de participar da mudança de comando.



Não há detalhes sobre o diálogo ocorrido cinco dias antes da troca de governo.



Mas o The New York Times reportou que Pence parabenizou Harris e a ofereceu ajuda em um diálogo descrito como "cortês e agradável".



Foi a primeira vez que eles falaram desde que participaram do debate de candidatos a vice-presidentes na campanha eleitoral, segundo o Times.



Trump não entrou em contato com Biden e se referiu à vitória de seu adversário indiretamente, prometendo uma transição tranquila, depois que seus apoiadores invadiram o Capitólio em 6 de janeiro.



Pence já anunciou que vai participar da cerimônia de posse, que será realizada no Capitólio no dia 20 de janeiro.



Uma autoridade confirmou à AFP nesta sexta-feira (15) que Trump deixará Washington horas antes do início do evento.



O magnata seguirá para seu clube Mar-a-Lago, na Flórida, onde planeja morar por enquanto.



As relações entre Trump e Pence ficaram abaladas depois dos incidentes no Capitólio.



Os partidários de Trump, inflamados pelo presidente, atacaram o Congresso enquanto Pence presidia uma sessão para certificar a vitória de Biden.



Trump pediu a Pence para paralisar a sessão, o que o vice-presidente se recusou por não ter autoridade constitucional.



Alguns manifestantes reagiram e gritaram: "enforquem Mike Pence".