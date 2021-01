Rei e rainha da Suécia são vacinados contra a covid-19

O rei Carlos XVI Gustavo, da Suécia, e a rainha Sílvia foram vacinados nesta sexta-feira (15) contra a covid-19, anunciou o Palácio Real.



O casal real recebeu a primeira dose da vacina no castelo de Stenhammar, cerca de 120 km a sudoeste de Estocolmo, onde reside neste momento.



"A grande vacinação contra a covid-19 já está em andamento em todo o país. Espero que todos os que tenham a possibilidade de se vacinar nos próximos meses escolham fazê-lo", comentou Carlos XVI Gustavo em um comunicado, ressaltando que a adesão à imunização é importante "para que possamos juntos e o mais rápido possível atravessar este período difícil".



O rei da Suécia tem 74 anos e sua esposa, Sílvia, 77. Sua vacinação aconteceu "por conselho do médico do rei", destacou a corte.



O casal real sueco se junta à lista de soberanos que já receberam uma primeira dose da vacina contra a covid-19, entre eles a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, e a rainha da Dinamarca, Margarida II.