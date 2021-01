Reino Unido fecha corredores de viagem até vacinação de vulneráveis

Quem for entrar no país deverá provar que testou negativo par a COVID-19 nas últimas 72 horas (foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

O primeiro ministro do, Boris Johnson, informou nesta sexta-feira que irátodos osdedo país a partir da madrugada da próxima segunda-feira, 18, para impedir que novasainda desconhecidas do novoentrem em território britânico. A medida tomará efeito em todos os países da nação insular.Qualquer pessoa que for entrar no país deverá provar que testou negativo par a COVID-19 nas últimas 72 horas a contarem a partir da chegada no Reino Unido, disse Johnson, adicionando que quem se negar a cumprir as medidas poderá ser multado.Após a chegada, viajantes deverão ainda cumprir um período de 10 dias de quarentena. Além disso, o premiê informou que a segurança será reforçada dentro do Reino Unido e nas suas fronteiras.De acordo com Johnson, o governo britânico não deve relaxar as medidas restritivas até que os mais vulneráveis sejam imunizados e as vacinas tomem efeito para diminuir os números de casos, mortes e hospitalizações por coronavírus. "Não podemos adquirir uma falsa impressão de segurança", alertou o premiê.O governo britânico fará uma revisão das restrições adotadas no dia 15 de fevereiro, data que o Gabinete de Johnson estima que terá vacinado a maior parte dos cidadãos que são parte dos grupos de risco da COVID-19.