Estados Unidos sancionou, nesta sexta-feira (15), seis funcionários chineses, incluindo o único representante de Hong Kong no máximo órgão legislativo da China, pelas prisões em massa de ativistas pró-democracia há uma semana no território semiautônomo.



"Condenamos as ações da República Popular Chinesa que corroem as liberdades e os processos democráticos de Hong Kong, e continuaremos usando todas as ferramentas ao nosso alcance para fazer com que os responsáveis prestem contas", disse o secretário de Estado Mike Pompeo, que deixa o cargo na quarta-feira.