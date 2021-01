Comissão Europeia diz que Pfizer garante entrega de vacinas no primeiro trimestre

A direção do laboratório Pfizer garantiu que as doses de sua vacina contra a covid-19 esperadas pela UE no primeiro trimestre deste ano serão entregues no prazo acordado, declarou nesta sexta-feira (15) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



Devido ao anúncio de atrasos na produção, "liguei para o diretor-geral da Pfizer (...). Ele me garantiu que todas as doses garantidas para o primeiro trimestre serão entregues" nesse prazo, disse Von der Leyen em coletiva de imprensa em Lisboa.



De acordo com a dirigente, o diretor da Pfizer "está pessoalmente empenhado no plano de reduzir o período de atrasos e garantir que as entregas recuperem o ritmo o mais rápido possível".



Segundo Von der Leyen, é "importante fazer chegar a mensagem de que precisamos urgentemente das doses garantidas".



A gigante farmacêutica confirmou nesta sexta-feira que haveria atrasos nas entregas das doses confirmadas por conta de obras em uma fábrica de produção na Bélgica, iniciadas para atender a demanda.



"A Pfizer está trabalhando duro para entregar mais doses que as inicialmente previstas este ano com um novo objetivo declarado de 2 bilhões de doses em 2021", justificou o grupo em uma mensagem enviada à AFP



Seis ministros europeus da Saúde assinaram uma carta nesta sexta-feira na qual expressaram sua "profunda preocupação" com os atrasos nas entregas de vacinas da Pfizer e BioNtech.