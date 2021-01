Embaixadora dos EUA na Santa Sé se despede do papa

A embaixadora dos Estados Unidos na Santa Sé, Callista Gingrich, acompanhada por seu esposo Newt Gingrich (ex-candidato republicano à presidência americana) se despediu nesta sexta-feira (15) do papa Francisco.



A diplomata do governo de Donald Trump, de 54 anos, uma devota católica que fazia parte do coro da basílica de Washington, terceira esposa de Gingrich, aparece cumprimentando o pontífice argentino, segundo a fotografia divulgada pela Santa Sé.



O marido da embaixadora, convertido ao catolicismo e que a acompanhou em sua missão em Roma, comentou publicamente à imprensa americana que as últimas eleições presidenciais foram roubadas do presidente Donald Trump, assim como o magnata americano alega, sem provas.



Newt Gingrich, de 77 anos, foi o arquiteto da espetacular reconquista republicana da Câmara dos Representantes durante a presidência de Bill Clinton.



O político, um ultraconservador, também se candidatou para as eleições presidenciais em 2012 e 2016, antes de unir-se a Donald Trump e se propor, em vão, como vice-presidente.



O presidente Trump e o papa Francisco tiveram frequentemente posicionamentos opostos sobre vários assuntos mundiais e se reuniram no Vaticano em maio de 2017 para uma entrevista de meia hora.



A Embaixada dos Estados Unidos na Santa Sé não divulgou a data exata em que Gingrich deixará seu cargo.