Na Espanha, Catalunha adia eleições regionais devido à pandemia

As eleições regionais programadas na Catalunha para 14 de fevereiro foram adiadas para 30 de maio por conta do aumento de casos de covid-19, um acordo entre partidos nesta sexta-feira (15) ao qual somente os socialistas no poder na Espanha se opuseram.



Em uma reunião em Barcelona, os partidos validaram a proposta do executivo separatista catalão de adiar essas eleições regionais para 30 de maio, forçados pela desqualificação em setembro do ex-presidente Quim Torra por desobedecer uma ordem de junta eleitoral.



Essas são as quintas eleições nesta região de 7,5 milhões de habitantes desde 2010, quando começou o auge separatista que teve seu ponto máximo em 2017 com uma tentativa fracassada de secessão impulsionada pelo ex-presidente Carles Puigdemont, agora exilado na Bélgica.



A coalizão separatista no poder afirmou que o adiamento deve-se ao risco de contágios, em um momento em que a Espanha está imersa na terceira onda da epidemia e para garantir o direito ao voto das muitas pessoas que estarão isoladas pelo vírus.