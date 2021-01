Documentos de identidade italianos não incluirão os termos 'pai' ou 'mãe'

Os documentos de identidade italianos não usarão mais termos como "pai" ou "mãe", mas sim o gênero neutro, informou o governo nesta sexta-feira.



Essa decisão é uma nova reviravolta com relação ao governo anterior, cujo ministro do Interior, o ultradireitista Matteo Salvini, exigiu que os termos "pai 1" e "pai 2" fossem retirados para crianças menores de 14 anos.



A atual ministra do Interior, Luciana Lamorgese, explicou ao parlamento que tomou essa decisão para cumprir as regras europeias de proteção de dados.



A ministra garantiu que o órgão de proteção de dados italiano criticou as objeções de Salvini, pois prejudicavam, em sua opinião, os direitos dos menores que não estivessem sob a custódia de "uma figura paterna ou materna".



"As palavras de Lamorgese são bem-vindas, vamos acabar com a discriminação contra crianças de casais do mesmo sexo", reagiu a Coalizão Italiana pelos Direitos Civis e Liberdade.



Um deputado do partido de extrema direita Irmãos da Itália, Giovanni Donzelli, acusou o ministro de "loucura".



"O que as crianças fizeram para ele tirar o direito de ter um pai e uma mãe em seu documento de identidade?" exclamou.



As questões de gênero são particularmente controversas na Itália, onde casais do mesmo sexo só ganharam reconhecimento legal há cinco anos.