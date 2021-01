Ao menos 46 pigmeus são mortos por uma milícia na RDC

Quarenta e seis pigmeus morreram na quinta-feira em um ataque de milicianos do grupo armado Forças Democráticas Aliadas (ADF) na região de Ituri, ao nordeste da República Democrática do Congo (RDC), informaram fontes locais nesta sexta-feira (15).



O saldo do ataque é "46 pessoas assassinadas e dois feridos, todas elas da comunidade pigmeu", disse à AFP Gili Gotabo, presidente da sociedade civil do território em Irumu.



O ministro regional do Interior, em Ituri, Adjio Gigi, confirmou o balanço e acusou as ADF pelo ataque.



Esta milícia é o embrião dos rebeldes muçulmanos ugandeses instalados no leste da RDC desde 1995 e contrários ao governo do presidente Yoweri Museveni.



As ADF, que não atacam a Uganda há anos, são acusadas pela morte de mil civis desde 2014 no norte da RDC.