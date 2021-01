Governo holandês renuncia após escândalo de irregularidades administrativas (imprensa)

A imprensa holandesa informou, nesta sexta-feira (15), a renúncia do governo do primeiro-ministro Mark Rutte por um escândalo em que milhares de famílias foram acusadas erroneamente de fraude.



De acordo com a mídia, Rutte anunciará a decisão em uma coletiva de imprensa às 14h15 (10h15 no horário de Brasília), dois meses antes das eleições parlamentares e em meio a crise de saúde provocada pelo coronavírus.



Milhares de famílias foram injustamente acusadas de fraude em ajudas sociais e obrigadas a reembolsá-las, o que causou sérios problemas financeiros a muitas delas.



Alguns dos agregados familiares foram visados pela administração devido à sua origem étnica, tendo dupla nacionalidade.



Os quatro partidos de centro e de direita no poder se reuniram pela manhã para discutir uma possível renúncia.



Rutte, primeiro-ministro desde 2010 e um dos líderes mais antigos da Europa no poder, já havia anunciado anteriormente que concorreria a um quarto mandato.