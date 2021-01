Recuperados dados da caixa-preta do Boeing acidentado na Indonésia

Os investigadores indonésios anunciaram, nesta sexta-feira (15), que conseguiram recuperar as gravações de uma das caixas-pretas do Boeing que caiu no mar com 62 pessoas a bordo no último sábado.



As gravações "estão em boas condições e agora estamos examinando os dados", disse o chefe do Comitê de Segurança de Transporte da Indonésia, Soerjanto Tjahjono.



Os investigadores buscam saber as razões para a queda repentina de 3.000 metros (10.000 pés) do Boeing 737-500 da Sriwijaya Air em menos de um minuto antes de submergir no mar de Java.



As caixas-pretas, que registram em particular a velocidade, a altitude e a direção da aeronave, ajudam a determinar as causas dos acidentes em 90% dos casos, segundo especialistas em aviação.



Os mergulhadores recuperaram a primeira caixa-preta na terça-feira e, no momento, concentram-se na busca da segunda. Esta última contém gravações das conversas da cabine dos pilotos.



Cinquenta passageiros, incluindo dez menores, e 12 membros da tripulação, viajavam neste avião com destino a Pontianak, uma cidade da parte indonésia da ilha de Bornéu.



As autoridades ainda não deram nenhuma hipótese sobre as causas que poderiam ter causado a queda desta aeronave de 26 anos de uso.