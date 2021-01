Pelo menos 34 pessoas morreram no terremoto de magnitude 6,2 que atingiu a ilha Célebes, na Indonésia, nesta sexta-feira (15), e que causou o desabamento de vários edifícios, incluindo um hospital - informou a agência de gestão de catástrofes.



De acordo com o chefe da agência local de gestão de catástrofes, Ali Rahman, apenas não capital provincial, Mamuju, há 26 mortos.



"Este número pode aumentar, embora esperemos que não (...) Muitos dos mortos estão sob os escombros", acrescentou.



Já a agência nacional para a gestão de catástrofes informou que pelo menos oito pessoas perderam a vida em uma zona ao sul de Mamuju, uma cidade que conta com 110.000 habitantes.