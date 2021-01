Surto de covid-19 em casa de repouso no México deixa 13 mortos e dezenas de infectados

Um surto de covid-19 registrado em uma casa de repouso no estado de Jalisco, oeste do México, deixou 13 mortos e 64 infectados nas últimas três semanas, informou a entidade nesta quinta-feira (14).



O primeiro caso foi detectado em 24 de dezembro, informou em nota a Hogares de Ancianos A.C, que opera o lar de idosos na cidade de Zapopan. Desde então, 12 moradores e um cuidador morreram.



Além disso, foi confirmado o contágio de mais 46 idosos, 13 funcionários e cinco freiras que frequentam o asilo, que atende principalmente pessoas em situação de abandono.



Diante da emergência, os familiares de alguns hóspedes resolveram retirá-los do local, que continua funcionando para o atendimento aos doentes.



Hogares de Ancianos A.C. assegurou que desde março passado as visitas familiares foram suspensas na Residência San José e os protocolos sanitários foram implementados.



Por sua vez, a Comissão Estadual de Direitos Humanos de Jalisco (CEDH) emitiu medidas cautelares que ordenam ao governo local que enfrente a crise.



Desde 29 de dezembro, a CEDH solicitou às autoridades que verificassem a situação dos hospitais geriátricos da região, suas medidas sanitárias e a situação mental dos pacientes.



Em Jalisco, existem 65 casas de repouso onde vivem 1.445 idosos, de acordo com a entidade de direitos humanos.