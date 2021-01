'Não fique falando besteira', diz Bolsonaro a Macron sobre a soja brasileira

O presidente Jair Bolsonaro acusou nesta quinta-feira o colega francês, Emmanuel Macron, de dizer "besteira" ao afirmar que a dependência da Europa da soja brasileira sustenta o desmatamento da Amazônia.



"Pelo amor de Deus, senhor Macron, não compre soja do Brasil, porque assim você não desmata a Amazônia. Compre soja da França", disse Bolsonaro, em tom irônico, em sua transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais.



"Não fique falando besteira, seu Macron, não conhece seu país, fica dando pitaco aqui do Brasil", queixou-se o presidente, que desde que chegou ao poder, em 2019, entrou em confronto várias vezes com o presidente francês pelas políticas ambientais.



Na terça-feira, Macron recomendou aumentar a produção de soja na Europa para ser "coerentes com as ambições ecológicas" da União Europeia.



"Quando importamos soja produzida a um ritmo rápido a partir da floresta destruída no Brasil não somos coerentes", disse ele em um vídeo que acompanha uma mensagem no Twitter.



O vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, afirmou que estas declarações refletiam "os interesses protecionistas dos agricultores franceses".



"Macron não sabe nada sobre a produção de soja no Brasil. Nossa produção de soja ocorre no Cerrado e no sul do país. A produção agrícola na Amazônia é ínfima", disse Mourão.



Em 2019, Bolsonaro atacou várias vezes Macron nas redes sociais, após críticas do presidente francês pelo aumento dos incêndios na Amazônia.