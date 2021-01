Empresas de tecnologia e saúde se unem para criar certificados digitais de vacinação

Uma coalizão de empresas de tecnologia e organizações de saúde anunciou nesta quinta-feira (14) planos para criar um certificado digital de vacinação, que poderia ser utilizado em smartphones para atestar a inoculação contra a covid-19.



A Iniciativa de Credenciais de Vacinação (VCI) inclui a Mayo Clinic, a Microsoft, a Oracle e a Salesforce.



Essas companhias anunciaram que estão trabalhando em uma forma de obter credenciais digitais amplamente reconhecidas - o que alguns chamam de "passaportes" de vacinação - para ajudar as pessoas a retornarem ao trabalho, escolas, eventos públicos ou retomar viagens.



O novo grupo disse que pretende desenvolver padrões para cópias digitais criptografadas de credenciais de imunização, que possam ser armazenadas em uma carteira digital.



O objetivo é "fornecer às pessoas acesso digital aos seus registros de vacinação", afirmou Paul Meyer, da The Commons Project Foundation, uma organização sem fins lucrativos que trabalha na iniciativa.



"Padrões abertos e interoperabilidade estão no centro dos esforços da VCI e esperamos apoiar a Organização Mundial da Saúde e outros agentes globais implementando e ampliando padrões globais abertos para a interoperabilidade de dados de saúde."



A proposta surge em meio à realização de campanhas de vacinação pelo mundo, que devem continuar ao longo do ano.



Outra iniciativa do gênero, o rastreamento de contatos por meio de smartphones, teve uma recepção morna, levantando preocupações sobre o possível uso dos dispositivos para vigilância governamental.



Ken Mayer, da organização de saúde e tecnologia Safe Health, disse que o plano é criar uma "solução de verificação do estado de saúde que preserva a privacidade" para permitir que as atividades públicas sejam retomadas.