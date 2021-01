O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentará nesta quinta-feira (14) um plano de estímulo à economia norte-americana de 1,9 trilhão de dólares, que deseja votar imediatamente no Congresso e que inclui cheques de 1.400 dólares para as famílias, revelaram dois altos funcionários.



As fontes, que solicitaram anonimato, também observaram que o governo Biden pediria a aprovação de um salário mínimo de 15 dólares por hora, um pouco mais do que o dobro do que é pago atualmente em nível federal. Este plano é ambicioso, mas possível, afirmaram.



Além disso, estas ajudas, apresentadas como medidas de emergência, serão complementadas "nas próximas semanas" com um plano de investimento inovador visando a recuperação econômica.