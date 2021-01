Desabamento em mina de ouro deixa quatro mortos na Colômbia

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida no desabamento de uma mina ilegal de ouro, registrado nesta quinta-feira (14) no sudoeste da Colômbia, informou a Agência Nacional de Mineração (ANM).



O serviço de imprensa da entidade estatal confirmou à AFP a cifra de vítimas fatais no acidente, entre as quais há um venezuelano.



A queda de uma rocha deixou presos debaixo da terra cinco mineiros na mina Santa Lucía, no município de Santander de Quilichao, departamento de Cauca, segundo o informe oficial.



Após o resgate dos corpos, as autoridades ordenaram o fechamento do local.



Desde 2014, as autoridades do município denunciam o risco da mineração ilegal de ouro no norte do departamento, onde também há uma longa tradição de mineração ancestral e permitida, exercida por indígenas.



Os acidentes deste tipo são frequentes na Colômbia, onde os ganhos com a mineração ilegal de ouro superam os do narcotráfico, segundo a Justiça.



A Colômbia vive um conflito de quase seis décadas com vários grupos ilegais que se financiam das duas atividades.



Em 2020, a ANM registrou 152 mortes em emergências em minas contra 82 em 2019.



A atividade de mineração legal representa, juntamente com o petróleo, o principal produto de exportação da quarta economia da América Latina.