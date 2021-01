Wall Street fecha em baixa antes de apresentação de plano Biden

A bolsa de Nova York fechou em leve queda nesta quinta-feira (14), antes de conhecer as diretrizes do plano de reativação econômica do futuro presidente americano, Joe Biden, e após as declarações do presidente do Fed (banco central americano), Jerome Powell.



O Dow Jones perdeu 0,22%, a 30.991,52 pontos. Enquanto isso, o tecnológico Nasdaq caiu 0,12%, a 13.112,64 pontos, e o S&P; 500 perdeu 0,38%, a 3.795,54 unidades.



"Os mercados estavam à espera do plano de reativação" do futuro presidente Joe Biden, que deveria anunciar na noite desta quinta, informou Karl Haeling de LBBW.



Para tirar os Estados Unidos da crise provocada pela pandemia, o presidente eleito prometeu um novo plano de reativação de "bilhões de dólares".



O mercado também reagiu às declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, durante um colóquio econômico.



"Ele reiterou que o Fed não elevará logo as taxas, mesmo que os preços subam", disse Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.