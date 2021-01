Petróleo fecha em alta na expectativa do novo plano de reativação nos EUA

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (14), em um mercado influenciado pela expectativa com um novo plano de ajuda nos Estados Unidos, que poderia incentivar o consumo de produtos petroleiros.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março fechou em alta de 0,64%, em Londres, a 56,42 dólares.



Enquanto isso, o barril de WTI para entrega em fevereiro subiu 1,25% a 53,37 dólares em Nova York.



Tratou-se, para o WTI, de um máximo no fechamento desde o fim de fevereiro de 2020.



O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentará nesta quinta-feira as medidas que seu futuro governo proporá para tentar tirar os Estados Unidos da crise causada pela pandemia do novo coronavírus.



O futuro presidente, que assumirá o cargo em 20 de janeiro, prometeu "bilhões de dólares" para reativar a economia.