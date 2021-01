Merkel pede reforço na restrições contra a covid-19 na Alemanha

A chanceler alemã, Angela Merkel, defendeu nesta quinta-feira (14) à noite que as restrições na Alemanha sejam reforçadas em face da pandemia de covid-19 e pediu que as autoridades se reúnam na próxima semana, disse uma fonte de seu partido à AFP.



Durante uma reunião da direção da União Democrática Cristã (CDU), Merkel considerou que o vírus só pode ser contido se as medidas forem claramente reforçadas, segundo a fonte, que participou do encontro e citou a chanceler de forma indireta.



Esta fonte confirmou uma informação publicada em vários veículos de imprensa alemães.



Segundo o site da revista Der Spiegel e o do jornal Bild, entre as medidas que estariam sendo consideradas estão a reintrodução dos controles fronteiriços, como os adotados durante a primavera no hemisfério norte, a imposição generalizada do uso de máscaras FPP2, a imposição do trabalho remoto ou a suspensão do transporte público.



No entanto, por enquanto, estas são apenas hipóteses que ainda não foram discutidas com os dirigentes dos estados, que são os que têm a competência, por exemplo, nas áreas da saúde e do transporte público.



A fonte que participou da reunião destacou que tudo o possível seria feito para evitar a suspensão do transporte público. Mas, "devemos conseguir controlar a variante britânica" da covid-19 "através de uma redução dos contatos" suplementares entre as pessoas, acrescentou.



A propagação da pandemia no país e a chegada da variante identificada inicialmente no Reino Unido, que seria mais contagiosa, geram forte preocupação no país.



A Alemanha, que serviu de exemplo de gestão da primeira onda da pandemia, foi duramente atingido pela atual.



Mais cedo, o Instituto Robert Koch, responsável pelo controle epidemiológico na Alemanha, havia se mostrado favorável ao aumento das restrições no país por considerar que as medidas em vigor implicam "exceções demais".



Nas últimas 24 horas, foram registrados na Alemanha mais de 25 mil novos casos e 1.244 mortes, número recorde desde o início da pandemia.