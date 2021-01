Morre o mágico Siegfried Fischbacher, da dupla Siegfried & Roy

Siegfried Fischbacher, da mundialmente famosa dupla de mágicos "Siegfried & Roy", morreu de câncer no pâncreas em sua casa em Las Vegas aos 81 anos, informaram seu publicitário e sua família nesta quinta-feira (14).



O ilusionista alemão Siegfried faleceu na quarta-feira à noite, apenas oito meses depois que seu parceiro, o exótico domador de felinos Roy Horn, morreu de complicações causadas pelo coronavírus, disse seu assessor em um comunicado à AFP.



A dupla, cuja parceria durou cinco décadas, começou a se apresentar em Las Vegas no final dos anos 1960, depois de trabalhar com animais exóticos e magia pela Europa.



Eles se tornaram nomes conhecidos com seus shows esgotados e mais de 5 mil performances com tigres brancos, leões brancos, leopardos, onças e até mesmo um elefante no hotel cassino The Mirage.



A carreira da dupla teve um fim abrupto e violento em 2003, quando Roy foi arrastado do palco e gravemente ferido por um tigre branco de 180 quilos.



Embora ele tenha se recuperado e insistido que o ataque não foi culpa do animal, o show altamente lucrativo de Las Vegas não retornou. Siegfried e Roy fizeram apenas mais uma aparição em 2009 e se aposentaram oficialmente do show business em 2010.



Após a morte de Roy no ano passado, Siegfried declarou: "Não poderia haver Siegfried sem Roy, nem Roy sem Siegfried."



O funeral será privado, mas uma cerimônia memorial pública está prevista, segundo Kirvin.