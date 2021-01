Fed prevê gastos 'exuberantes' e alta dos preços com vacinação nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, antecipou nesta quinta-feira (14) gastos "exuberantes" vinculados à vacinação contra o novo coronavírus, o que pressionará uma alta dos preços, embora não preveja uma inflação elevada demais.



Uma "potencial forte onda de gastos" deve ocorrer nos próximos meses, "quando as pessoas retomarão uma vida normal e consumirão novamente alguns serviços", disse Powell durante conversa virtual, organizada pela Universidade de Princetown.



"Estes gastos poderiam ser exuberantes e poderíamos assistir a uma pressão para um aumento dos preços", afirmou.



Isso poderia fazer a inflação subir, embora o titular do Fed não tenha se mostrado preocupado, já que o aumento dos preços pode ser temporário.



"Se a inflação subisse de formas indesejada, temos ferramentas à disposição, e as utilizaremos", destacou, assegurando que uma inflação fraca "é um problema muito mais importante para resolver".



O Fed tem como meta uma inflação anual de 2%, embora com a crise da covid-19 poderia tolerar durante certo tempo uma inflação mais alta, sem aumentar suas taxas de referência para contê-la.



Uma alta nas taxas de juros ainda vai demorar, disse Powell.