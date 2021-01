Cinco mortos em atentado com bomba na Argélia

Cinco civis morreram e outros três ficaram feridos nesta quinta-feira (14) devido à explosão de uma bomba artesanal quando seu veículo transitava por uma estrada da região de Tébessa, no leste da Argélia, informou o ministério da Defesa em um comunicado.



Este foi o pior ataque contra civis na Argélia em vários anos.



"Cinco cidadãos morreram e outros três ficaram feridos após a explosão de uma bomba artesanal, enquanto seu veículo passava em Oued Jenig-Roum, perto do município de Telidjane, na wilaya (prefeitura) de Tébessa", diz o comunicado.



O ministério da Defesa não forneceu mais detalhes do ataque, mas no mesmo comunicado mencionou a "eliminação" de um jihadista na região vizinha de Jenchela, como parte da luta antiterrorista, mas sem vincular ambos incidentes.



"Após uma emboscada em Oued Boudejane, (...) na wilaya de Jenchela, um soldado do exército nacional popular matou (...) um perigoso terrorista e recuperou uma pistola metralhadora de tipo RPK, três carregadores, um transmissor de rádio e dois celulares", detalhou o comunicado.



O termo "terrorista" é usado pelas autoridades para designar islâmicos armados que ficaram ativos após a guerra civil (1992-2002).