França exigirá teste negativo de covid para todos viajantes de fora da UE

A França exigirá um teste negativo de covid-19 para todos os viajantes de fora da União Europeia a partir da próxima segunda-feira para evitar que levem novas variantes da covid-19, anunciou o primeiro-ministro Jean Castex nesta quinta-feira (14).



Os viajantes que chegarem na França também terão que se isolar por sete dias e, depois desse prazo, deverão fazer outro teste de covid-19, acrescentou Castex em coletiva de imprensa.



Para tentar conter um surto de casos, a França também vai impor um toque de recolher nacional às 18h00 a partir de sábado e durante ao menos 15 dias.



A maior parte dos franceses já estavam sujeitos a um toque de recolher entre as 20h00 e as 06h00, imposto em meados de dezembro, quando o segundo confinamento nacional foi levantado.



Em 25 departamentos, principalmente do leste e sudeste, particularmente afetados pela pandemia, seus habitantes já cumpriam um toque de recolher a partir das 18h00.



A França registrou na quarta-feira cerca de 23.000 novos casos de covid-19, um número muito acima dos 5.000 casos estabelecido pelo governo para levantar as restrições.



A campanha de vacinação, que foi duramente criticada pela lentidão, entrou em uma nova fase com a abertura das inscrições para as pessoas maiores de 75 anos.



Até agora, apenas as pessoas da terceira idade residentes em asilos e profissionais de saúde de mais de 50 anos receberam a vacina.



Mais de 69.000 pessoas morreram por covid-19 na França desde março passado.