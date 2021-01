Lady Gaga e Jennifer Lopez farão performances na posse de Biden

As estrelas do pop Lady Gaga e Jennifer Lopez cantarão na cerimônia de posse de Joe Biden em 20 de janeiro em Washington, anunciou nesta quinta-feira (14) a equipe democrata, evento que será marcado pela covid-19 e pelo ataque ao Capitólio promovido por uma multidão incentivada pelo presidente Donald Trump.



Lady Gaga cantará o hino nacional dos EUA nas escadas do Capitólio, depois Jennifer López realizará uma "performance musical", anunciou o comitê organizador do evento.



Ambas as artistas apoiaram Biden durante sua campanha.



Lady Gaga, a quem o presidente eleito chama de "grande amiga", já performou em seu último grande comício, e quando era vice-presidente de Barack Obama trabalharam juntos em uma campanha contra o assédio sexual.



A cerimônia de posse do democrata será diferente de qualquer outra. Tanto os organizadores como a prefeita da capital pediram aos americanos que não saiam nas ruas e que acompanhem o evento virtualmente em casa, já que o país sofre o maior pico da pandemia.



Haverá um "campo de bandeiras" em partes do "Mall", a imensa explanada situada frente ao Congresso onde se levantam museus e monumentos oficiais de Washington.



Essas bandeiras representarão "os cidadãos americanos" que não podem presenciar o ato ao vivo, especificou a equipe de Biden.



A cerimônia de inauguração será realizada em um clima de extrema tensão, provocado pelo ataque ao Capitólio protagonizado por partidários de Trump em 6 de janeiro para protestar contra a certificação da vitória do democrata.



A segurança foi significativamente reforçada na cidade e o Pentágono autorizou o envio de até 20.000 efetivos da Guarda Nacional.



Após a cerimônia, Biden irá imediatamente para o Cemitério Nacional de Arlington com três de seus antecessores: Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush, para depositar uma oferenda floral no túmulo do soldado desconhecido e fazer um apelo pela unidade.



À noite, o ator Tom Hanks apresentará um programa especial que será transmitido pelos principais canais americanos e que contará com a presença de vários artistas, como Justin Timberlake.



Aretha Franklin cantou na primeira cerimônia de inauguração de Obama, assim como Bruce Springsteen, U2, Shakira e Stevie Wonder.



Quatro anos depois, em sua reeleição, Beyoncé cantou o hino nacional.



Em 2017, Trump teve que se contentar com artistas menos renomados, já que o republicano não desperta muitas simpatias no mundo do entretenimento.



O atual presidente afirmou que não comparecerá à cerimônia em 20 de janeiro.