Reino Unido suspende chegadas de voos do Brasil e de outros 15 países

Suspensão foi decidida após evidências de um nova variante do coronavírus no Amazonas (foto: JUSTIN TALLIS / AFP) Reino Unido decidiu, nesta quinta-feira (14/1), suspender voos do Brasil e de outros 15 países. De acordo com o secretário de Transportes do país, Grant Shapps, a decisão, que ele classificou como "urgente", foi tomada após as evidências de um nova variante do coronavírus no Amazonas. As novas regras passarão a valer a partir da sexta-feira (15/1). decidiu, nesta quinta-feira (14/1),doe de outros 15 países. De acordo com o secretário de Transportes do país, Grant Shapps, a decisão, que ele classificou como "", foi tomada após as evidências de umdono Amazonas. As novas regras passarão a valer a partir da sexta-feira (15/1).





"Esta medida não se aplica a cidadãos britânicos e irlandeses nacionais de países terceiros com direitos de residência - mas os passageiros que retornam desses destinos devem se isolar por dez dias junto com suas famílias", explicou Shapps, em sua conta oficial no Twitter.









Nesta semana, cientistas da Fundação Oswaldo Cruz Amazônia (Fiocruz Amazônia) identificaram uma nova variante do coronavírus no Amazonas. A mutação do vírus é compatível com as amostras coletadas em turistas brasileiros infectados com a variante que desembarcaram no Japão no começo do mês.





Além do Brasil, o Reino Unido também proibiu viagens de Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Venezuela e Portugal.