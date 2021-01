'Extrema preocupação' da ONU pela situação dos eritreus na Etiópia

O Alto Comissário da ONU para os refugiados se declarou nesta quinta-feira (14) "extremamente preocupado" com a situação dos eritreus refugiados na Etiópia, e vítimas colaterais do conflito entre o governo federal e a região do Tigré.



"Estou extremamente preocupado com a segurança e o bem-estar dos refugiados eritreus", escreve Filippo Grandi em um comunicado.



Ele acrescenta que, apesar dos repetidos pedidos, nem a ONU, nem outras organizações de ajuda tiveram acesso aos dois campos de refugiados desde o início da operação militar contra a região, no início de novembro.



O escritório da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) já expressou no final de 2020 sua preocupação com os aproximadamente 96.000 refugiados eritreis que permanecem na Etiópia.