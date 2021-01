Encontrada na França sepultura milenar 'excepcional' de criança

O túmulo "excepcional" de uma criança, de 2.000 anos de antiguidade, foi descoberto sob o aeroporto de Clermont-Ferrand, no centro da França - anunciou o Instituto Nacional de Pesquisas Arqueológicas Preventivas (Inrap), nesta quinta-feira (14).



Com aproximadamente um ano de idade, o falecido foi enterrado no início do século I em um pequeno caixão de madeira que foi localizado "pela presença de vários pregos e de uma placa de ferro ornamental", disse o Inrap em um comunicado.



Em volta do caixão havia inúmeras oferendas: cerca de vinte recipientes, peças de açougue que incluíam meio porco, três presuntos e duas galinhas decapitadas, vasos em miniatura e recipientes de vidro que provavelmente continham cosméticos, ou medicamentos.



Este enterro é "incomum em vista da abundância de vasos e ofertas".



Nesse tipo de tumba, com frequência, um ou dois vasos são colocados ao pé.



"Há cerca de 20 aqui, assim como abundantes depósitos de alimentos", disse Laurence Lautier, responsável pelas escavações, à AFP.



Isso "reflete um certo status social, uma família certamente muito rica", acrescentou.



Os arqueólogos também desenterraram um anel de ferro e uma vareta de metal, um conjunto "que existia na época, mas não havia sido descoberto em uma tumba até agora", completou.



Ao lado do menino, também foi encontrado um esqueleto de cachorro. Essa associação era comum na época, mas a descoberta da coleira e do sino do animal "é muito nova", explica o Inrap.