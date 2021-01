Adiada abertura do parque da Nintendo no Japão

A abertura do espaço da Nintendo no Universal Studios Japan (USJ) foi adiada novamente, enquanto o Japão sofre sua terceira onda de infecções do novo coronavírus.



O tão esperado "Super Nintendo World" deveria ser inaugurado no enorme parque de diversões de Osaka (oeste) em julho passado, para coincidir com os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.



Após um adiamento de um ano devido à pandemia, a inauguração do parque foi marcada para 4 de fevereiro. Mas o estado de emergência em vigor na Grande Tóquio desde a semana passada foi estendido a sete outros departamentos na quarta-feira, incluindo Osaka.



Depois de se desculpar com os fãs, USJ disse nesta quinta-feira que uma nova data seria anunciada após o fim do estado de emergência, atualmente previsto para 7 de fevereiro.



Além de uma montanha-russa "Mario Kart", a área Nintendo do parque USJ deve oferecer aos visitantes um carrossel inspirado no simpático dinossauro verde Yoshi e passeios interativos onde os visitantes poderão bater nos blocos para ganhar moedas.



