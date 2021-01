A equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) encarregada de investigar a origem do coronavírus chegou nesta quinta-feira (14) à cidade chinesa de Wuhan, berço da epidemia, segundo imagens ao vivo da televisão pública CGTN.



Esta visita é extremamente sensível para Pequim, preocupada em descartar qualquer responsabilidade na pandemia que já causou quase dois milhões de mortes no mundo.



Prevista inicialmente para a semana passada, a viagem foi adiada no último minuto por não ter todas as autorizações necessárias. Os especialistas terão que respeitar uma quarentena de duas semanas em território chinês.