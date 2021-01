Vítimas de violência doméstica no Reino Unido ganham código para pedir ajuda em farmácias

Farmácias britânicas lançaram nesta quinta-feira uma campanha para encorajar vítimas de violência doméstica a usarem um código para receber ajuda de funcionários.



"O programa 'Ask for Ani' (Pergunte por Ani) permitirá a pessoas em perigo ou vítimas de violência a informar de forma discreta que precisam de ajuda", explicou o governo em comunicado. A ação é dirigida especialmente às vítimas "isoladas em casa com seu abusador e impossibilitadas de obter ajuda de outra forma".



"Um farmacêutico qualificado irá proporcionar à vítima um espaço de conversa privado, para entender se a mesma precisa chamar a polícia ou obter ajuda da linha telefônica de atendimento a vítimas da violência de gênero", informa o texto. Participam do programa 255 farmácias independentes e 2,3 mil lojas da gigante farmacêutica Boots. As inscrições seguem abertas.



"No momento em que devemos pedir novamente a pessoas de todo o país que fiquem em casa para lutar contra o coronavírus, é essencial que tomemos medidas para proteger aqueles para quem o lar não é um espaço seguro", declarou o premier Boris Johnson, citado no texto.



Trabalhar em uma farmácia "não é apenas uma questão de medicamentos, e sim uma questão de pacientes", assinalou o presidente da associação nacional de farmácias, Mark Lyonette. "O mecanismo de alerta é uma forma discreta e sutil de ajudar algumas pessoas mais vulneráveis de nossa sociedade."



O governo pretende fazer uma campanha publicitária "focada e discreta" de quatro semanas de duração, principalmente nas redes sociais, para divulgar o código e "assegurar que as vítimas saibam como pedir ajuda".



Durante o primeiro confinamento no Reino Unido, uma em cada cinco denúncias registradas pela polícia na Inglaterra e no País de Gales referiu-se à violência de gênero, revelou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS).



